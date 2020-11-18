مصر تدين استهداف طاقم طبي تابع للهلال الأحمر الإماراتي في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت مصر عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان، الذي استهدف طاقمًا طبيًا من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المُتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية.
وأكدت في بيان للخارجية المصرية اليوم الأربعاء، استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب.
وشدّدت مصر على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية.
وتابعت: ”فضلاً عما يُمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة في اليمن“.
وثمّنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
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