مناقشة الاوضاع البيئية بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المدير العام لمكتب الهيئة العامة للبيئة بوادي حضرموت والصحراء المهندس عمر محمد بن شهاب ،اليوم، مع عميد كلية المجتمع بسيئون الاستاذ المساعد عبدالقادر الكاف ، الاوضاع البيئية بمديريات الوادي والصحراء.



وتطرق اللقاء الذي حضره مساعد العميد للشؤون المالية والادارية الدكتور احمد العوش ومساعد العميد لشؤون الطلاب الدكتور سالم باجابر ورئيس دائرة العلوم الهندسية بالكلية الدكتور نزيه عبدون ،الى أهمية تفعيل الشراكة في القيام بالتوعية والنزول للورش والمصانع التي تستخدم الغاز بأنواعه للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة وبما يضمن الاستخدام الامن لها والتقليل من مخاطرها على البيئة.

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