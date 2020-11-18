رصاص الراجع يقتل طفلاً أثناء تشييع الحوثيين قتلاهم في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أفادت المصادر أن الطفل إبراهيم مرعي، 13 عامًا، من أبناء محافظة إب توفي ظهر الثلاثاء جراء إصابته في كتفه برصاص الراجع وهو عائد من المدرسة.



وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت أثناء تشييع مليشيا الحوثي لمجموعة من الذين قتلوا في الجبهات، حيث تم إطلاق الرصاص بشكل كثيف.

وقد تم إسعاف المذكور إلى مستشفى جبلة غير أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة.

الجدير بالذكر أن هذه هي الحالة الثانية التي تحدث خلال شهر فقد سبق وأصيب طفل من بيت ابلان برصاص الراجع أيضًا.