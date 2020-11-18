شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب خلعت خالص ونزلت حمام السباحة – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على احد مواقع التواصل صورا لها في المسبح، وبدت كأنها عارية من الأعلى مرتدية نظارات سوداء وقلادة جنزير وأساور باللون الفضي، ونالت صورتها اعجاب متابعيها، الذين أثنوا على جمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب تعمدها الإغراء، وطالبها البعض ان تحتشم، معلقين: “استري نفسك”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها سمية الخشاب الجدل بإطلالاتها، حيث ظهرت بأحد اطلالاتها شبه عارية مغطاة بقطع البرتقال، وبعد الانتقاد الذي تعرضت له، خرجت سمية الخشاب لتبرر انها ارادت تشجيع الناس على حب الطبيعة والأشجار خاصة الفواكه، مؤكدة ان البرتقال الذي في صورها من الشجر الذي تزرعه في منزلها.

ويذكر ان الفنانة سمية الخشاب رفضت الصلح مع طليقها الفنان احمد سعد، وقررت عدم التنازل عن حقوقها، لأنها معتبرة قضيتها هي قضية كل سيدة مصرية وعربية، تتعرض للإهانة والعنف، ويتم الضغط عليها لتتنازل عن حقوقها.