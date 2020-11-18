شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف مواقع وتجمعات حوثية في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 18/تشرين الثاني/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظات مأرب والجوف وصعدة.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 14 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية مدغل بمأرب. وفي محافظة الجوف، شنت الطيران الحربي غارات على مواقع للمليشيا بمناطق متفرقة من مديريتي "الحزم" و "خب والشعف". وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديريتين. وفي محافظة صعدة، استهدف التحالف تجمعات حوثية بمديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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