شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع مسئول الأمني الوقائي لمليشيا الحوثي خلال مواجهات بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أعلن مصدر عسكري يمني مصرع القيادي الحوثي زيد علي عامر المراني مسؤول الأمن الوقائي للمليشيات في محافظة الجوف في مواجهات مع القوات الحكومية ورجال القبائل.



وذكر المصدر، أن مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالمليشيات قتل مع ستة من مرافقيه خلال معارك دارت بين المليشيات والقوات الحكومية شمال شرق الحزم مركز المحافظة، مشيرا إلى أن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للمليشيات.

وقبل أيام، تمكنت القوات الحكومية في محافظة الجوف، من كسر هجوم للمليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.