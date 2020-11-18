شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المسلحة الجنوبية تردع مليشيا الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 منعت القوات المسلحة الجنوبية، مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية من تحقيق أي مكاسب على الأرض.

جاء ذلك جراء خروقاتها اليومية لاتفاق التهدئة في أبين. كما تمكنت القوات المسلحة الجنوبية من صد أعنف هجوم لمليشيا الإخوان شنته على قطاعات الطرية وادي سلا وقطاع الساحل. حيث حشدت مليشيا الإخوان جميع عناصرها وحاولت الدفع بكل قوتها لغرض احراز أي تقدم،وشنت ثلاث هجمات منفصلة إلا أن كافة هجماتها باءت بالفشل ،وتمكنت القوات المسلحة الجنوبية من كسر ذلك الهجوم الكبير لتلك المليشيات والحقت بهم خسائر فادحة.

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