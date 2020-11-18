المشتركة تحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت القوات المشتركة في جبهة حيس جنوبي الحديدة، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.



وأفاد مصدر عسكري في حيس، أن القوات المشتركة المرابطة في نقاط التماس، أحبطت محاولة تسلل نفذها مسلحو مليشيات الحوثي في محاولة للتقدم صوب المناطق المحررة.

وأضاف المصدر، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الاشتباكات، وقد انتهت بفرار جماعي للحوثيين، دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وكانت القوات المشتركة تصدت يوم أمس لمحاولة تسلل للحوثيين جنوب غرب مدينة الدريهمي، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.