- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 20 حوثيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
لقي أكثر من 20 عنصراً من المليشيا الحوثية مصرعهم في كمين محكم نفذته القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا تلك العناصر بين قتيل وجريح ومقبوض عليه.
وبينت، أن الكمين أسفر عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من المليشيا إلى جانب عدد من الجرحى، فيما تمكن الأبطال من القبض على عدد آخر.
وأضافت إن أفراد القوات الحكومية استعادوا أيضاً عددا من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 20 حوثيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.