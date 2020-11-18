مقتل 20 حوثيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

لقي أكثر من 20 عنصراً من المليشيا الحوثية مصرعهم في كمين محكم نفذته القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء.



وقالت مصادر عسكرية، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا تلك العناصر بين قتيل وجريح ومقبوض عليه.

وبينت، أن الكمين أسفر عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من المليشيا إلى جانب عدد من الجرحى، فيما تمكن الأبطال من القبض على عدد آخر.

وأضافت إن أفراد القوات الحكومية استعادوا أيضاً عددا من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.