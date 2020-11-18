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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مزارع برصاص مليشيا الحوثي في الجاح حنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
أصيب مزارع برصاص مليشيات الحوثي في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وذكر مصدر طبي في مستشفى الخوخة، أن المواطن عوضه بن عوضه علي عباقي، البالغ من العمر 55 عاماً، أصيب بطلق ناري من قبل عنصر حوثي في يده اليسرى أثناء أداء عمله في مزرعته.
وأضاف المصدر، إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية حيث سقط آلاف من الشهداء والجرحى.
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