ناشط سياسي يكشف أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق الإعلامي والناشط السياسي الحضرمي عبدالله الجود باخريبه على أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية ..ولماذا تتكرر المحاولات دوما لسحب حراسة المنشات النفطية من الحضارم .



وقال باخريبه في تصريحات خاصة ، هي بداية العبث ومحاولت جر حضرموت إلى مستنقع الفوضه ومحاوله لتفكيك النخبه الحضرميه التي لها الفضل في تجفيف الارهاب وتطرف هذه التحرشات بحضرموت من قبل ماسمى بوزير الداخليه الميسري هي محاوله لافشال ساحل حضرموت وجره لمستنقع الاغتيالات وتنفيذ مشاريع للاخوان في ساحل حضرموت التي خسروا فيها .

وأضاف اليوم من قبل الميسري يحاول يعيد تلك العصابات التي لها ارتباط وثيق بالجماعات المتطرفه لمحاولت الاستيلاء على مناطق الامتياز الغنيه بنفط.