- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يكشف أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
علق الإعلامي والناشط السياسي الحضرمي عبدالله الجود باخريبه على أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية ..ولماذا تتكرر المحاولات دوما لسحب حراسة المنشات النفطية من الحضارم .
وقال باخريبه في تصريحات خاصة ، هي بداية العبث ومحاولت جر حضرموت إلى مستنقع الفوضه ومحاوله لتفكيك النخبه الحضرميه التي لها الفضل في تجفيف الارهاب وتطرف هذه التحرشات بحضرموت من قبل ماسمى بوزير الداخليه الميسري هي محاوله لافشال ساحل حضرموت وجره لمستنقع الاغتيالات وتنفيذ مشاريع للاخوان في ساحل حضرموت التي خسروا فيها .
وأضاف اليوم من قبل الميسري يحاول يعيد تلك العصابات التي لها ارتباط وثيق بالجماعات المتطرفه لمحاولت الاستيلاء على مناطق الامتياز الغنيه بنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط سياسي يكشف أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.