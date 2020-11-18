المليشيا تقصف مناطق سكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاودت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قصف منازل المدنيين في حي منظر، الواقع في مديرية الحوك، جنوب مدينة الحديدة، مستهدفة منازل المدنيين.



وأكد سكان محليون، تعرض الحي لقصف حوثي بقذائف صاروخية ومدفعية، لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين أن القصف تسبب في حدوث خسائر مادية في عدد من المنازل.

وألحق القصف أضرارا جسيمة بمنازل المواطنين في المنطقة.

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