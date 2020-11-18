شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري : بمقدور السعودية وقف الحرب العبثية في أبين في سويعات معدودة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور الوليدي في تعليق نشره الليلة على صفحته بالفيسبوك حول تداعيات خرق الهدنة لوقف إطلاق النار وتجدد الاشتباكات في حرب أبين وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض وقال :

بمقدور دول عاصفة الحزم بما تمتلكه من تفويض دولي ومن ثقل سياسي واقتصادي وعسكري بقيادة الشقيقة الكبرى التي تستضيف عاصمتها الرياض منذ اكثر من عام ، قيادة طرفي النزاع ، الشرعي والانتقالي ، شريكي تحالف عاصفة الحزم الموقعة على اتفاق الرياض الذي اول بنوده وقف اطلاق النار بين الطرفين في حرب أبين ، وأن توقف والى الابد اطلاق النار فورا في أبين بين حليفيها وشريكيها أن ارادت ذلك وفي سويعات معدودة.

وأكد العميد الوليدي أن توقف الحرب سيتوقف معها نزيف دم الابرياء ، أن كانت حريصة عليه وصادقة مع شريكيها وعلى اعتبارها ازمة عارضة وخلاف داخلي بين طرفين شريكين في تحالف عاصفة الحزم ، ولا تحتاج الى قرارات دولية واستوكهولم 1 و 2 على غرار ما جرى بشأن وقف اطلاق النار في الحديدة بين النظام الشرعي وانصار الله الحوثيين ؟!

ولفت العميد الوليدي : لا اظن أن تعثر اتفاق الرياض الذي وقع قبل اكثر من عام بين وفدي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يحتاج الى التدويل ومصفوفة قرارات دولية واستوكهولم 1 و 2 على غرار ما جرى في ازمة وحرب الحديدة بين حكومة النظام الشرعي والانقلابيين الحوثيين.

وقال العميد الوليدي أن قرأتي ومعظم المراقبين لحرب الاستنزاف العبثية في أبين مستوحاه من استنتاجات الوعي الجمعي للشارع الجنوبي المتابع للحرب في ابين بين شريكي تحالف دول عاصفة الحزم ، الشرعية والانتقالي.