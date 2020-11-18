شكرا لبحثكم عن خبر إختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكا مواطنون في مديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة عدن من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. وقال مواطنون ل" عدن الغد " ان مياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الشرب في حي المعارض بالمديرية. واشار مواطنون انهم يعانون من اختلاط مياه الصرف الصحي بحي المعارض. وواصلوا بالقول انهم ناشدوا الجهات المختصة بالمؤسسة العامة للمياه لكن ليس هناك اي استجابة. وناشدوا المأمور على انقاذهم من هذه الكارثة التي يمرون بها.

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