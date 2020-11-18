شكرا لبحثكم عن خبر صحفية يمنية: تعتذر لام الشهيدة وداد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتذرت الصحفية اليمنية" وئام الصوفي "لام الشهيدة الشابة" وداد عبد القادر عبد الوهاب "والتي قتلت امس بطلقة رصاصه اصابتها في الرأس من سلاح مسلحين اشتبكوا على ارضية بعد نقطه الهنجر الضباب وكانت بسياره صالون وهم في طريقهم الى تعز المدينة برفقة والدتها لاستلام راتب والدها المتوفي .

وقالت وئام الصوفي في رسالة الاعتذار التي نشرتها على حائط صفحتها الرسمية فيسبوك:

عذرا امنا الحبيبة ... فاجعتك اليوم تكن اول فاجعة لام مثلك ... فقد فجع من قبلك عشرات الامهات .. نالت رصاصات المفصعين من فلذات اكبادهن ..

عذرا أمنا الحبيبة فنحن في مدينة قدمت الالاف من ابنائها شهداء في الجبهات من اجل امن واستقرار تعز ولكن مع الأسف فقد باعوا تضحيات الشهداء، واصبحوا يعبثوا بمدينتهم التي لطالما قدموا اولئك الشهداء ارواحهم رخيصة من اجلها ...

عذرا والف عذرا اماه فهذا حالنا جميعاً في تعز