شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الإفراج عن الناشط السياسي عبدالفتاح الربيعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افرجت السلطات الامنية بعدن عن الناشط السياسي في الحراك الجنوبي عبدالفتاح الربيعي. واخلي سبيل الربيعي المشهور بجماجم من سجن المنصورة بعدن. واعتقل الربيعي قبل 5 اشهر من منزله بعدن. واعتقل الربيعي بسبب مواقفه السياسية المعارضة للوضع القائم بعدن.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الإفراج عن الناشط السياسي عبدالفتاح الربيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.