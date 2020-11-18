عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة وتسبب خسائر مادية فيديو

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

عاودت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الثلاثاء، قصف منازل المدنيين في حي منظر، الواقع في مديرية الحوك، جنوب مدينة الحديدة، مستهدفة منازل المدنيين.



وأبلغ سكان محليون، بتعرض الحي لقصف حوثي بقذائف صاروخية ومدفعية، لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين أن القصف تسبب في حدوث خسائر مادية في عدد من المنازل.

ونشرت "وكالة 2 ديسمبر" توثيقا لأضرار القصف الذي لحق بمنزلين على الأقل، رغم أن الحي يحوي تجمعا سكانيا لا موقعا عسكريا حتى تكثف المليشيا استهدافه بشكل هستيري.

وكان سكان في الحي لجأوا إلى النزوح كخيار مر، هربا من القصف العدواني الذي تشنه المليشيا بشكل متعمد على منازل الأبرياء، مخلفة طوال الفترة الماضية عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ومشرد.