الألغام الحوثية تودي بحياة 842 شخص وتُصيب 1486 في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الألغام الحوثية تودي بحياة 842 شخص وتصيب 1486 في محافظة تعز

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت أحدث إحصائية لضحايا الالغام التي زرعتها المليشيا الحوثية بتعز، عن أرقام تشير إلى تزايد أعداد الضحايا بشكل مخيف.



ووفقا للاحصائية الصادرة عن فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بتعز، فإن عدد الضحايا وصل الى 2328 بين قتيل وجريح.

وأوضحت الاحصائية أن عدد القتلى بلغ 842 شخصا بينهم 189 طفلا و196 إمرأة فيما بلغ عدد الجرحى 1486 شخصا منهم 373 طفلا و305 إمرأة.

من جانبه أكد وكيل أول محافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، خلال حضوره حفل تدشين المرحله الخامسه للتوعية حول مخاطر الالغام لطلاب المدارس والتي نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بالشراكة مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وبدعم من منظمة اليونيسف، على أهمية توعية المجتمع بمخاطر الألغام وسبل التعامل معها لتفادي ما تسببه من اخطار قاتلة بحق المدنيين في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية مع الانقلابين.

واشار الوكيل المخلافي الى أن مليشيا الحوثي الإجرامية الانقلابية، زرعت الاف الالغام في المناطق المحررة ما يعكس مشروعها القائم على ثقافة الموت والدمار.

وشدد وكيل أول المحافظة على التوعية بمخاطر الالغام في التجمعات السكانية وايصال رسالة التوعية الطارئة الى جميع المواطنين في مديريات المدينه.

من جانبه، أكد مدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بالمحافظة عارف القحطاني الالغام والعبوات الناسفه في المحافظة لا تزال تقتل وتصيب العديد من المدنيين الى اليوم.

وأضاف " بلغ قتلى الاطفال (189) و (373) إصابه، كما بلغ قتلى الرجال (457) و (811)إصابه، كما بلغ قتلى النساء (196) و( 302) إصابه".

وتسبب الحرب الحوثية على تعز بمقتل أكثر من 3800 مدني وجرح ما يزيد عن 15 الف مدني آخرين.