عدن.. خطة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

كلفّت لجنة الطوارئ العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، مكتب الصحة والسكان بإعداد خطة عمل متكاملة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء القاتل، وخطة أخرى بديلة في حال حدوث أي تطورات غير متوقعة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الاسثنائي للجنة، والتي عقدت اليوم في محافظة عدن، برئاسة المحافظ أحمد حامد لملس، تقرير عن الوضع الصحي العام بالمحافظة، والامكانيات المتوفرة الخاصة بمواجهة تطورات موجة التفشي الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووقف الإجتماع أمام جاهزية مراكز العزل الصحي والامكانيات المتوفرة لدى القطاع الصحي والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها لمواجهة الجائحة، وكذا دور المنظمات الدولية وضرورة التواصل والتنسيق معها بشأن دعم جهود السلطة المحلية في هذا الجانب.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد الإجتماع على ضرورة تكاتف جهود قطاعات الإعلام والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني للتوعية المجتمعية ونشر طرق الوقاية من الفيروس.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول المحافظة محمد شاذلي، للنزول إلى مراكز العزل والمرافق الصحية والمنافذ البرية والجوية والبحرية والاطلاع على امكانياتها الفنية والبشرية ورفع تقرير باحتياجاتها الكفيلة بقيامها بدورها المأمول في مواجهة الجائحة.

