تدشين المخيم الجراحي الرابع للمسالك البولية في بيحان شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمديرية بيحان محافظة شبوة احمد الطاهري، اليوم الثلاثاء، المخيم الجراحي الرابع للمسالك البولية بمستشفى الدفيعة في بيحان والذي تنفذه مؤسسة طيبة بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.



وأشاد الطاهري بمستوى الاعداد للمخيم الذي سيقدم خدمات طبية ويجري عمليات جراحية لامراض المسالك البولية .. منوهاً بأهمية التدخلات الطبية لمؤسستي صلة وطيبة بمديرية بيحان .

بدوره أوضح منسق المخيم الدكتور، عبدالله عفيف أن المخيم يخطط لاجراء اكثر من 50 عملية جراحية ، ومناظير للمسالك البولية من بينها عمليات نوعيه و كبرى .

حضر التدشين القائم باعمال مدير مؤسسة طيبة بحضرموت مختار بامعبد، وعدد من المسؤولين بالمديرية .