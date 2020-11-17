شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمير منظومة دفاع جوي حوثية من نوع «سام-6» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية اليوم الثلاثاء، أن مقاتلاتها دمرت منظومة دفاع جوي معادي من نوع "سام 6" تابع لميليشيات الحوثي، وضلك وفق ما نشرت قناة "الإخبارية" السعودية.



وكشفت "الإخبارية"، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن أن قوات التحالف نجحت في تدمير دفاع جوي معادٍ تابع للحوثيين من نوع «سام 6».

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