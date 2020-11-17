وصول أبراج نقل الطاقة الخاصة بمحطة الكهرباء الجديدة إلى ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى رصيف ميناء عدن، اليوم الثلاثاء، أبراج نقل الطاقة الخاصة ببناء محطة كهرباء عدن الجديدة التي تنفذها شركة بترو مسيلة في العاصمة المؤقتة عدن، بتمويل حكومي .



وعقب وصول الشحنة التي شملت معدات أخرى، وجه محافظ عدن، أحمد لملس، الذي كان في إستقبالها، كافة الأجهزة الأمنية والحكومية بتقديم التسهيلات والامكانيات اللازمة لنقل الشحنة من ميناء المعلا إلى محطة الحسوة بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للشركة المنفذة تركيبها خلال المدة الزمنية المحددة لضمان دخول المحطة إلى الخدمة وفق البرنامج المُعد لذلك.

وسيعمل المشروع الذي يأتي تنفيذه بتوجيهات من فخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، على نقل الطاقة التي ستولدها محطة كهرباء عدن الجديدة، والبالغة طاقتها التوليدية "264 ميجاوات" كمرحلة أولى، إلى جميع المناطق في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.

كما سيوفر المشروع البنية التحتية الأساسية لتنفيذ أي توسعات مستقبلية في أنظمة توليد ونقل الطاقة، لتلبية الطلب اليومي المتزايد على الكهرباء بشقيه المنزلي والتجاري.