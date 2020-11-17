شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 17 طنا من المساعدات الغذائية في جزيرة ميون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 17 طنًا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.



يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن.

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