هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.



وأشار الرئيس إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، في مختلف المجالات التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة من التطور والنماء.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال اوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبر الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وللحكومة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية.. متمنيًا له موفور الصحة والسعادة.