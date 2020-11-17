محافظ عدن يبحث مع مجلس التخصصات الطبية فتح مساقات دراسية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مجلس التخصصات الطبية بعدن، الدكتور، رجاء عبده سالم، إمكانية فتح مساقات دراسية جديدة غير متوفرة في عدن لرفد القطاعات الصحية والطبية بالكوادر المؤهلة.



واستعرض اللقاء التخصصات الدراسية التي يجري العمل على فتحها والبالغة أربعة تخصصات كمرحلة أولى وتشمل الطوارئ العامة، والأعصاب، والأشعة التشخيصية، والأمراض جلدية .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المساعي التي تبذل من أجل حصول العاصمة المؤقتة عدن على حق إستضافة الامتحان الذي ينظمه المجلس العربي للتخصصات الطبية .

وخلال اللقاء، أكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لمجلس التخصصات الطبية بعدن للقيام بمهامه في تعزيز وفتح المساقات الدراسية الجديدة، وإستعدادها تأمين الإحتياجات الكفيلة بتمكين المدينة من إستضافة الإمتحان العربي .

حضر اللقاء، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، الدكتور، علي عبدالله صالح، ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية العام، الدكتور، أحمد سالم الجرباء وعدد من المسؤولين.