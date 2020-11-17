شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تقدم 100 مليون يوان لدعم مشاريع تنموية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 جرى اليوم في الرياض التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي بين اليمن والصين والتي تقدم بموجبها الأخيرة منحة قيمتها ١٠٠ مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين البلدين.

وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج والسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ. واعرب الدكتور العوج عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الصيني في المجالين التنموي والإغاثي.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات وكذا تعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار ودعم القطاع الخاص في اليمن. من جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقة بين البلدين، مشيراً الى ان اليمن من اوائل الدول العربية التي اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين عام ١٩٥٦.. لافتا الى ترحيب الصين بانضمام اليمن لاتفاق طريق الحرير بما يعزز الشراكة بين البلدين.

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