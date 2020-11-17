نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العميد أحمد الذرحاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في استشهاد البطل العميد أحمد حميد الذرحاني رئيس عمليات اللواء 141، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في الدفاع عن الدين والوطن في ميادين العزة والكرامة ضد المليشيات الحوثية الكهنوتية.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والبطولة التي سطرها في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة منذ أن بدأت المليشيات الحوثية في حروبها وتمردها على الدولة بدعم إيراني، مشيداً بإسهاماته البارزة مع رفاقه الأحرار من ضباط الجيش في تطوير المؤسسة العسكرية إضافة إلى دوره الإجتماعي البارز وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد ومحبيه وكافة آل الذرحاني ورفاقه الأبطال من منتسبي اللواء 141، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.