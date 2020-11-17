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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة رقابية على أسعار السلع في أسواق عدن انطلاقا من مديرية المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملة رقابية موسعة لأسعار المواد الغذائية والأسماك واللحوم والخضروات، انطلاقا من مديرية المنصورة وستشمل عموم مديريات عدن.
وقامت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالنزول إلى الأسواق ومنها السوق المركزي للخضار بمديرية المنصورة، للحد من المخالفات التجارية وإلزام أصحاب المحال التجارية والباعة بعرض كشف بأسعار السلع المختلفة أمام المواطنين.
كما ناقش اجتماع ضم مدير مكتب وزارة الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي ومدير عام مديرية المنصورة أحمد الداؤودي وعدد من المعنيين، عددا من القضايا المتصلة باستقرار الأسواق وأسعار السلع.
وأكد مدير صناعة عدن عبادي، أهمية تكثيف الحملات الميدانية في أسواق مديريات عدن .. لافتا إلى استمرار الحملة بشكل دوري لضمان حماية وسلامة المجتمع من ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية.
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