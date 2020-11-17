شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقية لدعم مرضى السكري بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع اليوم بمدينة المكلا على اتفاقية بين منظمة حضرموت الصحية والمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية بالمكلا لدعم مرضى السكري، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وإشراف مكتب الصحة بساحل حضرموت وهيئة مستشفى بن سيناء.



وتقضي الاتفاقية بتخفيض رسوم الفحوصات للمرضى المترددين على عيادة السكري بهيئة مستشفى بن سيناء، وذلك باستهداف 100 مريض في المرحلة الأولى، و100 مريض في المرحلة الثانية.

كانت هذه تفاصيل خبر التوقيع على اتفاقية لدعم مرضى السكري بمدينة المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.