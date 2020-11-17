الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة المخدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

مُنيت مليشيا الحوثي الانقلابية بخسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران أبطال الجيش والمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب.



وأوضح قائد عسكري ميداني لـ”سبتمبر نت” أن المعارك احتدمت اليوم الثلاثاء في ميمنة وميسرة الجبهة تزامناً مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط جبل صلب.

وأكد أن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، واصفاً خسائر المليشيا بالثقيلة والتي ما زالت تتلقى الهزائم الكبيرة على يد أبطال الجيش.

وتشهد جبهات القتال في غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.