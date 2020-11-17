شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز – شاهد نسرين طافش هتفرجك على الحتة البيضا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلت الفنانة نسرين طافش على متابعيها في انستجرام عبر صورة ظهرت بها تضج انوثة، مرتدية تيشيرت ضيق باللون الأبيض وطاقية سوداء وسدلت شعرها على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم زاد من رقي اطلالتها، وعلقت: “لا تترك هذا الصباح ، لا تتركه يمر من غير أن تلقي نظرة على قلبك ، فالذين نسوا قلوبهم في الصباحات ، نسوا شمسهم التي لا تغيب”.

ونالت صورتها اعجاب المتابعين الذين امطروها بكلمات الغزل والمحبة، وكانت نسرين طافش قد سحرت جمهورها مؤخرا بعدما نشرت صورة على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجيوال، مرتدية بدلة رياضة باللون الأبيض وعلقت: “الحياة لأولئك الذين حَافظوا على طفولتهُم ولم يَرضخوا يوماً لمنطق الكبار”.

ويذكر ان الفنانة نسرين طافش قد تألقت مؤخرا في مسلسل “الوجه الآخر” بشخصية سارة بجانب الفنان ماجد المصري، كما حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “ختم النمر” الذي تم عرضه في الأشهر الأولى من هذا العام وحصلت على أعلى نسبة مشاهدة حينها.