شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفع ١٨٥٠ طنا من المخلفات الصلبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مارب من رفع 1850 طن من المخلفات الصلبة من المناطق الواقعة في ضواحي شرق مديرية المدينة والمناطق الغربية من مديرية الوادي خلال اسبوع من حملة النظافة الشاملة ورفع المخلفات التي أطلقها الصندوق الثلاثاء الماضي وتستمر اسبوعين في إطار خطته التوسعية في خدمة النظافة الى مناطق جديدة وريفية.



واشار المدير العام التنفيذي للصندوق محمد عطية الى أن الحملة تسعى للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحميات والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة مأرب وريفها الغني بالمناطق الاثرية والسياحية.

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