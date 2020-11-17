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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الممول من برنامج الأغذية العالمي الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وأشاد بن حبريش، بالتدخلات الإيجابية لبرنامج الأغذية العالمية والمنظمات الدولية والمحلية، في دعم المجال الإغاثي والإنساني وتنمية القطاعات الإنتاجية التي تحسن من مستوى معيشة الأسرة الفقيرة.
فيما أوضح مدير المشروع المهندس صالح بامخشب، أن المرحلة الأولى من المشروع أسهمت في إنشاء وتأهيل 24 أصلًا في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تأهيل واستصلاح أكثر من مليون و200 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية وإعادة قنوات ري بما يزيد عن 4500 متر طولي، فيما تستهدف المرحلة الثانية 5 الاف مستفيد في مديريات أرياف المكلا والديس الشرقية وتريم والقطن وحجر وبروم ميفع.
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