مصرع واعتقال عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم مصرعهم واعتقل اخرين في عملية استدراج نفذها الجيش الوطني في بجهة نهم.

وأوضح مصدر عسكري ميداني وفقا لـ “سبتمبر نت” إن المعارك المحتدمة أوقعت خسائر فادحة للمليشيا، بمشاركة قوية من المدفعية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأكد أن الجيش استعاد عدداً من الآليات والذخائر، وأسلحة خفيفة ومتوسطة، ممن كانت بحوزة المليشيا المتمردة.

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