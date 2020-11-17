ورشة تعريفية بمهام دار إيواء النساء الناجيات من العنف بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت اليوم بمحافظة مأرب ورشة عمل تعريفية حول خدمات ومهام دار أمان لإيواء النساء الناجيات من العنف، اقامتها مؤسسة إنف اليمنية للحماية.



وفي افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبد الله الباكري على أهمية افتتاح الدار للناجيات من العنف وتقديم المعونة لها وهي خدمات نوعية للنساء المنسيات.. مشيرا الى ضرورة ان تهتم الدار ببرامج التأهيل والتدريب للنساء الناجيات من العنف واخراجهن وقد اكتسبن مهارات وحرف تمكنهن من العيش بكرامة والمساهمة في تنمية الاسرة والمجتمع.

وشملت الورشة التي حضرها عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية و منظمات المجتمع المدني على محاور تعريفية بالدار وأهداف الدار وخدماتها ومهامها وشروط الاستقبال وآليات الإحالة وكذا كيفية التعامل مع المرأة المعنفة وتعزيز آلية الحماية بين الجهات المتخصصة والدار بالاضافة التعريف بمعايير تقديم خدمة الإيواء .

وأشارت المدير التنفيذي للمؤسسة هيفاء الأحصمي إلى ان الهدف من انشاء الدار هو المساهمة في حماية المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأضرار العنف القائم على النوع الاجتماعي واسبابه وعواقبه وتأثيراتها السلبية على المجتمع على المدى البعيد.