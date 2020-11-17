شرطة تعز تعلن عن بدء صرف رواتب منتسبيها لشهر يونيو

أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز، الثلاثاء، لجميع منتسبيها عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2020م.
وقال الإعلام الأمني، إنه سيتم صرف رواتب القوة العاملة عبر بنك الكريمي للتمويل بدأ من يومنا هذا.
وذكر أن رواتب القوة غير العاملة والمقيدين على كشف الحالات ( المرضى – الشهداء- الجرحى - الوفيات - كبار السن - الدارسين في الخارج ) سيتم صرفها عبر شركة القطيبي للصرافة ووكلائه.
وأهابت إدارة عام شرطة المحافظة لجميع منتسبيها الذهاب لاستلام مرتباتهم واصطحاب البطائق الشخصية والعسكرية كلا حسب ما هو موضحٌ أعلاه.
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