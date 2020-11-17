سقطرى: مليشيات الانتقالي تمنع انعقاد اجتماع مدراء الصحة

أقدمت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم الثلاثاء، على منع اجتماع لمدراء الصحة في مديريات محافظة في سقطرى جنوبي شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الانتقالي أغلقت مكتب وزارة الصحة في سقطرى ووضعت على بوابته حراسات مشددة لمنع انعقاد اجتماع لمدراء مكاتب الوزارة في المديريات، كان من المقرر أن يناقش قرار وقف الانتقالي لمرتبات شهر أكتوبر.



وبحسب المصادر، فإن مدراء مكاتب الصحة، استطاعوا أن يجتمعوا في مكان آخر، ومن المتوقع أن يصدر عنهم موقف من الحادثة ومن قرار وقف مرتباتهم.



وكان رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي في الجزيرة، رأفت الثقلي، وثلاثة من وكلاء المحافظة الموالين للمجلس، منعوا فرع البنك الأهلي من صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين المدنيين.



وأمس الاثنين، أعلنت نقابة المهن التعليمية، عزمها تنفيذ اضراب شامل عن العمل احتجاجاً على تعسفات مليشيات الانتقالي المسيطرة على المحافظة منذ يونيو الماضي.

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