توقيع عقد مشروع الخدمات الاستشارية للخط الناقل 132 بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع اليوم بسيئون على عقد مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع أبراج الخط الناقل 132 ك.ف بين السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وشركة سي سي جي الاردنية بتكلفة مليون و 249 ألف دولار بتمويل محلي.

وتتضمن الاتفاقية إشراف الشركة الاستشارية على تنفيذ أبراج الخط الناقل والمحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر من منطقة خرير حتى منطقة قريو المقدم من مؤسسة الكهرباء في الوادي. وعقب التوقيع اعتبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الاتفاقية بالخطوة الاولى نحو مشروع نقل الطاقة الكهربائية عبر الابراج.

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