شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 21 غارة على مواقع وتجمعا حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 17/تشرين الثاني/2020 سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي مدغل وصرواح تعرضت لـ21 غارة جوية.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يشن 21 غارة على مواقع وتجمعا حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.