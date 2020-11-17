شكرا لقرائتكم خبر عن حد شاف قمر اللبنانية بتعمل ايه جوه العربية – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرضت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية مؤخرتها بشكل فاضح وخادش للحياء عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام بصور جديدة بوضيعات مخلة للآداب ذات مغزى جنسي وقريب من ممثلات البورنو الاباحيات

وظهرت قمر في اطلالتها الأخيرة من قلب سيارة مرتدية سروال قطني ضيق باللون الأبيض مع تيشيرت قصيرة من نفس اللون كشفت فيها عن ظهرها وبطنها العاريين كما ظهرت مؤخرتها الكبيرة في الصورة بشكل فاضح

فأثنى قسم من الجمهور على اطلالقة قـمر الجديدة الجريئة وتغزلوا بقوامها الرشيق ومنحنياتها المغرية بينما هاجمها قسم آخر بدعوى الهور الفاضح والعيب بقصد كسب المتابعين

والجدير بالذكر ان قمـر اللبنانية تشارك الاستعراضية انجي خوري هجوما ضاريا على اللبنانية شيراز بوصفها بامتحول الجنسي بعد الانفراج في العلاقة بين انجي وقمـر وحصول الصلح بينهما منذ فترة

ويشار الى ان آخر أعمال قـمر كان بطولتها في فيلم حملة فرعون وعرفت الشهرة بعد زواجها السري من جمال مروان مدير قنوات ميلودي المصرية وانجاب ابنها الذي لم يعترف فيه والده لحد اللحظة