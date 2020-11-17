شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان.. شاهد رانيا يوسف تعلن عن مفاجأة جديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة رانيا يوسف، لأول مرة عن إصابتها بفيروس كورونا، في ديسمبر الماضي، مؤكدة أنها أصبح لديها مناعة.
واعتبرت يوسف أن الشائعات في بعض الأحيان قد تُفيد الفنان، وهو ما حدث معها خلال انتشار هذه الشائعة، لكنّها كشفت سراً حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة إصابتها به في شهر كانون الأول العام الماضي 2019، وأوضحت أنها شعرت بجميع أعراضه ولكن لم يكن منتشراً وقتها وتم التعامل مع حالتها كمصابة بإنفلونزا.
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