مقتل أحد المارة في اشتباكات مسلحة بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت متأخر من مساء الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، في العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية مقتل سائق مركبة أجرة "تاكسي" إثر إصابته برصاصة في الرأس.

ووفق المصادر، اندلعت مساء اليوم اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة أمام فندق الاستقبال في شارع تعز، بحي شميلة، جنوبي صنعاء.

وتسبب تبادل إطلاق النار بين الطرفين بإصابة سائق مركبة أجرة ووفاته على الفور وتضرر عدد من مركبات المارة والمحال التجارية المجاورة.