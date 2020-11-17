مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا واستعادة آليات عسكرية بالجوف ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي في عميليتين متفرقتين للقوات الحكومية ورجال المقاومة بجبهات محافظتي مأرب والجوف (شمال شرقي اليمن)، بالإضافة إلى استعادة آليات عسكرية وذخائر.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات الحكومية مسنودة من المقاومة استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة مدغل ومحيط معسكر ماس بمحافظة مأرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات منذ أسبوعين في الجبهة الغربية لمأرب، وتكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وطبقا للمصدر، أفشلت القوات الحكومية والمقاومة هجمات عسكرية عدة لمليشيا الحوثي، سعت من خلالها للتقدم صوب مدينة مأرب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين أوساطهم.

وعلى ذات الصعيد الميداني، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلا عن العميد جهاد الدقيمي قائد اللواء التاسع مشاة، إفادته بمصرع عدد من عناصر الملشيا وجرح آخرين في كمين محكم بالقرب من منطقة بير المرازيق، فيما "أجبر من تبقى منهم على الفرار”.

وأضاف، استعاد أبطال الجيش من قبضة المليشيا الحوثية عربه (BMB) وعددا من الأطقم إلى جانب عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أن تطهير محافظة الجوف بالكامل من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران “باتت أمرا حتميا ومسألة وقت”.