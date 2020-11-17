البحسني يوجه بطباعة الكتاب المدرسي لعموم مدارس حضرموت بتمويل السلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة إبرام عقد مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية، لطباعة الكتاب المدرسي لعموم مدارس حضرموت، على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة.



وكلف المحافظ مكتبي التربية والتعليم والمالية، بسرعة دراسة الاحتياجات الخاصة للكتب المدرسية التي بحاجة إلى الطباعة في عموم مدارس ساحل ووادي حضرموت، وإبرام عقد مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، لطباعة هذه الكتب بشكل عاجل، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد المحافظ البحسني، أن هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع التربية والتعليم، ولضمان تسيير واستقرار العملية التعليمية التي تعد الافضل في المحافظة بعد تجهيز البنية التحتية المتمثلة في المنشآت والبيئة المدرسية والوسائل التعليمية ورفد هذا القطاع بالمعلمين والمعلمات في عموم مدارس المحافظة، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسي يعد أولوية مهمة للطالب ولمواصلة التعليم، وقد تدخلت قيادة السلطة المحلية لطباعة الكتاب المدرسي بالعملة الصعبة، حرصا على مواصلة البيئة المناسبة للتعليم.