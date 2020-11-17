سياسي جنوبي يرد على تصريحات الاساءة للنخبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

كشف الناشط السياسي الجنوبي منصور فضل عبدالله العرابي بأن ما قاله وزير الخارجية محمد الحضرمي عن النخبة الحضرمية يدل على أنه لا يفهم شي عن الوضع في المحافظات الجنوبية المحررة كونه أختير من قبل حزب الإخوان والذي يمثل أجندة تركية قطرية.



وأضاف العرابي في تصريحات خاصة بأن وزير الخارجية كأنه لايعلم أن النخبه الحضرمية أسسها التحالف العربي، أيضا كما يعرف الكل أهداف حزب الاخوان في اليمن وهو السعي إلى السيطرة على المناطق المهمة في حضرموت.

وأشار بأن النخبة الحضرمية تمكنت من طرد تنظيم القاعدة ، مؤكداً بأن تصريحات وزير الخارجية عن النخبة الحضرمية أتت عندما سيطر جيش النخبة المدعوم من التحالف العربي على حضرموت.

كما أوضح بأنه وصف يأتي في صياغ المناكفات السياسية وتقليل الدور لقوة عسكرية تعمل بكل اقتدار على أرض الواقع و بجدارة و بشهادة دول التحالف التي أشرفت على تدريب وتأهيل هذه القوة العسكرية.

وأشار أيضا بأن تصريح وزير الخارجية يمكن وصفه بالنقيض لسياسة الحكومة اليمنية التي تربطها اتفاقيات و مواثيق قوية مع دول التحالف، ويمكن وصفه بالتصريح الارتجالي غير المدروس ولا المسؤول، و يمكنا القول أنه تصريح ينم ونابع عن توجه سياسي للوزير ذاته بحسب إنتماءه السياسي المعادي لقضية الجنوب العادلة و المعترف بها من قبل حكومة الشرعية و دول التحالف العربي بقيادة السعودية.