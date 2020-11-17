المليشيا الحوثية تدفع بتعزيزات بشرية من ذمار صوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، بتعزيزات بشرية من محافظة ذمار نحو جبهة القتال غربي مأرب.



وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية دفعت، فجر اليوم الإثنين، بتعزيزات بشرية من أبناء القبائل بمحافظة ذمار، صوب مأرب.

وأضافت المصادر، أن المليشيات دفعت بالتعزيزات البشرية من مناطق وقرى وادي الحار التابعة لمديرية عنس بمحافظة ذمار، ونقلتهم صوب محافظة مأرب.

وقال شهود عيان في محافظة البيضاء، إنهم شاهدوا عددا من الأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي في الشارع الرئيسي بمدينة رداع، وهي في طريقها نحو جبهات مأرب.

وتأتي عملية الدفع هذه عقب تكبد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصرها، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، في ظل تصعيد حوثي مستمر في جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي.