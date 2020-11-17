شكرا لقرائتكم خبر عن ببطن عارية.. شاهد وصلة رقص ساخنة لزوجة راغب علامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت زوجة الفنان راغب علامة جيهان، وهي ترقص خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستغرام يعود ليوم عيد ميلادها حيث ظهرت في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “يا ريت فيي خبيها” والتي كان يؤديها راغب علامة.

وعقب نشرها مقطع الفيديو علقت عليه قائلة : بما أننا في المنزل ولا شيئ يمكن القيام به أشارككم الفيديو الخاص بليلة عيد ميلادي وسأنشر الصور قريبا.

كما انتشر فيديو آخر لعائلة علامة خلال الإقفال العام الذي تشهده لبنان ، حيث ظهر نجله خالد يطهو اللحم فسألته والدته جيهان ان كان قد وضع الملح ليجاوبها : “تركتيني لحالي”.

وردد كلمات أغنية والده “اتركني وروح” فقام بعد ذلك راغب ولؤي بتأديتها. وعلق راغب أيضا: “ما عنا تسلاية غير تحضير الطعام”.