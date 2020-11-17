شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تخصخص كبرى المختبرات الطبية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بخصخصة كبرى المختبرات الطبية الحكومية الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي طه المتوكل المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وزيراً للصحة، أقدم على خصخصة مختبرات الهيئة العليا للأدوية بصنعاء وتحويلها ضمن شركتين دوائيتين أهلية تابعة للمليشيات هي" سبأ فارما ويدكو" بعد خصخصة الشركتين، وفقا لموقع "العاصمة أونلاين.

وفي وقت سابق، استولت المليشيا على شركة "يدكو" الحكومية وقامت بخصخصتها لصالحها بعد إلغاء أنظمتها ولوائحها وملكيتها للدولة.

وأفادت المصادر أن مختبرات الهيئة العليا للأدوية، تضطلع بتحليل الادوية التي تنتجها شركات ومصانع الادوية المحلية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

وقالت المصادر إن المختبرات وموظفيها يفترض انها واجهة حكومية رسمية لا يحق للمليشيا أو أي جهة التصرف بها وخصخصتها، حيث يعد وفقاً للقانون نهبا للمال العام والمؤسسات الحكومية في مخالفة للدستور والقانون.

وخلال العامين الماضيين، عملت مليشيا الحوثي على احتكار تجارة الأدوية وخصخصة شركات ومؤسسات حكومية ضمن التجريف الذي يستهدف مؤسسات الدولة اليمنية منذ الانقلاب أواخر 2014م.