شكرا لبحثكم عن خبر قوات امنية تحاصر اجتماع مدراء عموم محافظة سقطرى في مكتب الصحة بالجزيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت صباح اليوم قوات الحزام الأمني بمحافظة أرخبيل سقطرى مكتب وزارة الصحة والسكان . ويأتي إغلاق المكتب بعد أنباء عن اجتماع مدراء العموم داخل قاعة مكتب الصحة برئاسة مدير عام مديرية حديبوة أمجد محمد ثاني . 24بوست

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