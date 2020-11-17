تفكيك 10 عبوات ناسفة في محافظة البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري إن فرق الهندسة بأمن محافظة البيضاء تمكنت من تفكيك عشر عبوات ناسفة. وأوضح العميد العجري في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الهندسية أن العبوات الناسفة التي جرى تفكيكها تعد من مخلفات التكفيريين في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

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